TFF 3. Lig 4. Grup’un ilk hafta mücadelesinde Bornova 1877, sahasında Alanya 1221’i konuk etti. Aziz Kocaoğlu Stadı’nda oynanan maç 1-1 eşitlikle sona erdi.
Bornova öne geçti
Karşılaşmanın ilk yarısında ev sahibi Bornova 1877, 45+3’üncü dakikada Murat Arslan’ın attığı golle 1-0 öne geçti.
Alanya hızlı yanıt verdi
Golden yalnızca iki dakika sonra, 45+5’inci dakikada Alanya 1221’den Samet Aydın skoru 1-1’e getirdi. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı.
İkinci yarıda gol olmadı
Müsabakanın ikinci yarısında iki takım da pozisyonlar bulsa da gol sesi çıkmadı. 90 dakika sonunda taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.
Sezona 1 puanla başladılar
Bornova 1877 ve Alanya 1221, yeni sezona 1’er puanla başladı.