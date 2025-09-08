TFF 3. Lig 4. Grup’un ilk hafta mücadelesinde Bornova 1877, sahasında Alanya 1221’i konuk etti. Aziz Kocaoğlu Stadı’nda oynanan maç 1-1 eşitlikle sona erdi.

Bornova öne geçti

Karşılaşmanın ilk yarısında ev sahibi Bornova 1877, 45+3’üncü dakikada Murat Arslan’ın attığı golle 1-0 öne geçti.

Alanya hızlı yanıt verdi

Golden yalnızca iki dakika sonra, 45+5’inci dakikada Alanya 1221’den Samet Aydın skoru 1-1’e getirdi. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı.

İkinci yarıda gol olmadı

Müsabakanın ikinci yarısında iki takım da pozisyonlar bulsa da gol sesi çıkmadı. 90 dakika sonunda taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.

Sezona 1 puanla başladılar

Bornova 1877 ve Alanya 1221, yeni sezona 1’er puanla başladı.