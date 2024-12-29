TFF 3. Lig 1. Grup’ta Play-Off hedefiyle ikinci yarıya hazırlanan Bornova 1877, kadroda değişiklikler yapmaya devam ediyor. İzmir temsilcisi, sezonun ilk yarısında 10 maçta 4 gol atan forvet oyuncusu Murat Arslan ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Bornova 1877 Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Futbolcumuz Murat Arslan’ın Torbalıspor Kulübü’ne transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Kendisine kulübümüze verdiği emeklerden dolayı teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Yasin Uzunoğlu da ayrılmıştı

Bornova 1877, daha önce de bir diğer forvet oyuncusu Yasin Uzunoğlu’nu 3. Lig ekiplerinden Muğlaspor’a göndermişti. Takımın hücum hattındaki bu değişiklikler, teknik ekibin ara transfer döneminde yeni isimler üzerinde çalıştığını gösteriyor.

Yeni transferler bekleniyor

Bornova 1877’nin hücum hattını güçlendirmek amacıyla yeni transferlere yöneleceği öğrenildi. Teknik ekip, Play-Off hedefi doğrultusunda ikinci yarıya daha güçlü bir kadro ile girmeyi planlıyor.

Torbalıspor’a güç takviyesi

Bölgesel Amatör Lig ekibi Torbalıspor ise Murat Arslan transferiyle hücum hattını güçlendirmeyi hedefliyor. Torbalı temsilcisi, ikinci yarıda üst sıralara tırmanmak için kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.