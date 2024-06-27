İzmir DSİ Spor, Kuşadasıspor, Sökespor, Özçamdibispor ve son olarak Didim Belediyespor'da teknik direktörlük yapan Sercan Yıldırım, Bornova 1877'nin kulüp binasında düzenlenen törenle kendisini Bornova ekibine bağlayan sözleşmeye imza attı.

Bornova'nın evladı Sercan Yıldırım

Yeni teknik direktör Sercan Yıldırım, Bornova 1877 ile anlaşma yapmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Yıldırım, şunları söyledi: "Ben Bornova'nın evladı olarak böyle bir anlaşma yaptığım için kendimi son derece şanslı hissediyorum. Bu sezonki hedefimiz, taraftarlarımıza mücadeleci ve pozitif futbol izlettirmek. Bornova halkının da desteği ve genç kadromuzun gücüyle bunu başarmak istiyoruz. Başkanımız Hüseyin Ok ve Yönetim Kurulumuza çok teşekkür ediyorum."