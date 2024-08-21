İzmir’in köklü futbol takımlarından Bornova 1877 Spor Kulübü, altyapısını güçlendirmek amacıyla tecrübeli isim Gürhan Dizlek’i altyapı koordinatörlüğü görevine getirdi. Dizlek, daha önce Göztepe, Karşıyaka, Bucaspor ve Altınordu gibi önemli kulüplerin altyapılarında görev yapmış, birçok yetenekli futbolcuyu Türk futboluna kazandırmıştı.

Gürhan Dizlek Bornova 1877'de

Bornova 1877 Spor Kulübü, altyapı koordinatörlüğüne Gürhan Dizlek’i getirerek genç yeteneklerin gelişimine yönelik önemli bir adım attı. 57 yaşındaki deneyimli teknik adam, İzmir’in futbolcu madeni olarak bilinen Bornova semtinde, Türk futboluna yeni yıldızlar kazandırma hedefiyle yola çıkıyor. Gürhan Dizlek, Semih Kaya, Cenk Gönen, Anıl Taşdemir, Aydın Kuzu gibi birçok futbolcuyu Türk futboluna kazandırmasıyla tanınıyor. Yeni göreviyle ilgili yaptığı açıklamada, "Bornova, futbolcu yetiştirme konusunda büyük bir potansiyele sahip. Hedefimiz bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirip, Türk futboluna yeni isimler kazandırmak" ifadelerini kullandı.

Yeni sezon hazırlıkları Afyon'da devam ediyor

TFF 3.Lig 1.Grup'ta geçtiğimiz sezonu 4. sırada tamamlayarak Play-Off'lara kalma başarısı gösteren Bornova 1877 Spor Kulübü, yeni sezon hazırlıklarını Afyon'da sürdürmeye devam ediyor. Üçüncü etap kampını 27 Nisan’da tamamlayarak İzmir’e dönecek olan yeşil-siyahlı ekip, bir hazırlık maçı yaparak yeni sezona başlayacak. Bornova 1877 SK, sezonun ilk maçında 8 Eylül Pazar günü Kartal Bulvarspor'u sahasında konuk edecek.

Gürhan Dizlek’in hedefleri

Altyapı çalışmalarına büyük önem veren Bornova 1877 SK, Gürhan Dizlek yönetiminde genç yeteneklerin gelişimine odaklanacak. Dizlek’in tecrübesi ve vizyonu, kulübün altyapı stratejilerini güçlendirecek ve Bornova semtinin futbolcu yetiştirme potansiyelini en üst düzeye çıkaracak. Dizlek, İzmir’in futbolcu madeni olan Bornova’nın, Türk futboluna yeni yıldızlar kazandıracak kapasitede olduğunu belirterek, kulübün altyapısını uzun vadede daha da güçlendirmeyi amaçlıyor.