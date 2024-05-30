İzmir'in köklü eğitim kurumlarından Bornova Anadolu Lisesi, 2 Haziran 2024 Pazar günü saat 12:00'de geleneksel Ayran Günü'nü coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor.

Her sene 2 Haziran'da Bornova Anadolu Lisesi'nde gerçekleşen Ayran Günü'nde, geçmişten bugüne uzanan BAL ruhunu yaşatmak ve mezunlar arasındaki bağları güçlendirmek amaçlanıyor. Ayran tadımı, eğlenceli yarışmalar, müzik ve sohbet eşliğinde keyifli bir atmosfer yaşanacak.

Tüm mezunlar davetli!

Bornova Anadolu Lisesi yöneticileri, şenliğe tüm mezunların katılımını beklediklerini ve bu geleneği yaşatmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.