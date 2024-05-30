İzmir'in köklü eğitim kurumlarından Bornova Anadolu Lisesi'nde (BAL) her yıl coşkuyla kutlanan ve bu sene 58. kez düzenlenmesi planlanan "Ayran Günü" şenliği, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından son dakika iptal edildi.



Her sene 2 Haziran'da mezunlar, emekli öğretmenler, mevcut öğretmenler ve öğrencilerin bir araya gelerek keyifli vakit geçirdiği geleneksel şenlikte, ayran tadımı, eğlenceli yarışmalar ve müzik eşliğinde coşkulu bir atmosfer yaşanmaktaydı. Bu sene de 2 Haziran Pazar günü için planlanan şenlik, beklenmedik bir şekilde iptal edildi.

Velilerden şikayet geldiği iddiası

İptal kararının gerekçesi olarak ise velilerden gelen şikayetler ve etkinliğin "amaç dışı kullanılacağı" iddiası gösterildi. Şikayetlerin içeriği ve ne tür bir "amaç dışı kullanım" endişesi olduğu tam olarak açıklanmadı.

Tepkiler gecikmedi

Şenlik organizatörleri ve öğrenciler, bu ani ve beklenmedik iptal kararına üzüntülerini dile getirdiler. Geleneksel bir etkinliğin yasaklanmasına tepki gösteren bazı öğrenciler bu yasağa tepki gösterdi.