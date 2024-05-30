Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği’nin (SODEM) Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası’nın (SODEMSEN) Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi.

Başkan Eşki, sosyal demokrat belediyeler olarak işbirliği içinde çalışmanın önemine değinerek, "Belediyecilikle ilgili tecrübeleri paylaşmak ve işbirlikleri geliştirmek açısından çok değerli bir görev. Layık gören tüm üyelere teşekkür ediyorum," dedi.

2011 yılında kurulan ve 96 üyesi bulunan SODEM’in Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ve SODEMSEN’in 3. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Ankara’da Çankaya Belediyesi Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi’nde yapıldı. Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın’ın divan başkanlığı yaptığı toplantılarda, divan kâtipliği görevini de üstlenen Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, ardından gerçekleşen seçimde SODEMSEN Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi.

SODEMSEN, yerel yönetim perspektifi içinde çevre ve enerji politikaları, ulaşım ve kentsel dönüşüm gibi pek çok alanda daha yaşanabilir kentler oluşturmayı hedefliyor