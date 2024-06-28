Belediye'nin önümüzdeki beş yıl içinde hayata geçireceği yatırım ve hizmetlerin belirleneceği Stratejik Plan, katılımcı bir anlayışla hazırlanıyor. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, "Tüm paydaşların aktif katılımıyla, kentin geleceği için güçlü ve vizyoner bir plan hazırlamak istiyoruz. Güçlü Bornova için tüm Bornovalıları stratejik plana katkı koymaya davet ediyoruz" dedi.

Bornovalılar, belediyenin web sitesindeki ankete katılarak önceliklendirilmesini istedikleri projeleri seçebilir ve "Bornova’nın en önemli 3 sorunu nedir?" sorusuna yanıt vererek düşüncelerini paylaşabilirler. Sürece katılmak isteyenler anket.bornova.bel.tr bağlantısına tıklayarak görüşlerini iletebilirler.

Gençlerle çalıştay

Bornova Belediyesi, daha katılımcı bir plan hazırlamak amacıyla sivil toplum kuruluşları, kamu kuruluşları ve muhtarlara da anket göndererek görüşlerini alacak. Ayrıca, gençlerle düzenlenecek çalıştaylar ile gençlerin karar alma süreçlerine ve politika oluşturma süreçlerine dahil edilmesi sağlanacak. Bornova Belediyesi personelinin görüşleri de anket aracılığıyla alınacak.

En geniş katılım

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, stratejik planın hazırlanması sürecinde katılımcı anlayışı önemsediklerini vurgulayarak, "Ara vermeden sürdürdüğümüz mahalle gezilerimizdeki öneri ve istekler de planımızda önemli bir yer tutacak. Bornova’nın geleceğini belirleyecek olan yol haritası niteliğindeki stratejik planımızı mümkün olan en geniş katılımla hazırlayacağız" dedi.