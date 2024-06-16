Belediye Başkanı Ömer Eşki, vatandaşların sorunsuz bir bayram geçirmesi için yapılan hazırlıkları ve alınan tedbirleri açıkladı.

Bayram öncesi ve bayram süresince Bornova'da yapılacak düzenlemeler şu şekilde sıralandı:

Kurban Kesim Yerleri ve Temizlik: Kurban kesim yerlerine daha büyük hacimli konteynerler konuldu ve ihtiyacı olan vatandaşlar için özel çöp poşetleri hazırlandı. Evsel atıkların düzenli toplanması için konteyner sayısı artırıldı ve ek araçlarla hacimli atıkların toplanması sağlanacak. Çöp konteynerleri bayram boyunca düzenli olarak yıkanıp dezenfekte edilecek.

Denetimler ve Güvenlik: Zabıta Müdürlüğü ve diğer ilgili birimler, İlçe Kurban Komisyonu tarafından izin verilmeyen yerlerde satış ve kesim yapılmasını engellemek için sıkı denetimler yapacak. Seyyar satıcılar ve dilencilerin kontrolü sağlanacak, kaçan kurbanlıkların yakalanması için önlemler alınacak.

İbadethanelerin Temizliği: Bayram öncesi tüm cami, cemevi ve kiliseler temizlendi ve bayram süresince temizlik çalışmaları aralıksız devam edecek.

Yeşil Alanların Bakımı: Rekor sıcaklıkların yaşandığı bir döneme denk gelen bayram tatili süresince park ve bahçelerin sulama ve bakımı düzenli olarak yapılacak.

Fen İşleri ve Diğer Hizmetler: Arefe günü dahil olmak üzere yol yapımı, tadilatı, kaldırım taşı döşeme gibi çalışmalar nöbetçi ekipler tarafından sürdürülecek. Herhangi bir arıza veya sorun durumunda anında müdahale edilecek.

İletişim ve Çağrı Merkezi: Vatandaşların yaşayabileceği her türlü sorun için 0 232 999 19 19 numaralı Çağrı Merkezi 24 saat hizmet verecek. Temizlik, zabıta, veteriner işleri gibi birimler vatandaşların hizmetinde olacak.

Ömer Eşki'den Bayram Mesajı

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, “Temizlik, zabıta, veteriner işleri müdürlüklerimiz başta olmak üzere ilgili birimlerimiz görevlerine devam edecek. Tatil boyunca yaşanan olumsuz durumlara anında müdahale edilecek. Kurban satış ve kesim yerlerindeki denetimlerimiz aralıksız devam edecek. Herkesin Kurban Bayramı’nı kutlarım” dedi.