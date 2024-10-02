Bornova Belediyesi’nin birimler arası futbol turnuvası, Büyükpark’taki halı sahada yapılan açılış maçıyla başladı. İlk karşılaşma, Fen İşleri Müdürlüğü ile Güvenlik Birimi arasında gerçekleşti. Çekişmeli geçen maça, çalışanlar da tezahüratlarla destek verdi.

Ömer Eşki: “Spor, işbirliğini güçlendirir”

Açılışta konuşan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, sporun kurum içindeki dayanışmayı pekiştirdiğini belirtti. Eşki, "Çalışanlarımızı bu tür etkinliklerle bir araya getirerek sağlıklı yaşamı teşvik ediyoruz. Aynı zamanda birbirleriyle olan bağlarını güçlendiriyoruz. Dayanışma, sadece sahada değil, iş hayatında da başarının anahtarıdır" dedi. Turnuvanın, çalışanların stres atmasına ve iş verimliliğini artırmasına da katkı sağlayacağını vurguladı.

Heyecan Devam Ediyor!

Turnuvaya toplam 14 takım katılıyor. Maçlar iki grup halinde oynanacak ve gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar yarı finale yükselecek. Büyük çekişmeye sahne olacak final maçı ise 28 Kasım’da oynanacak.