Bornova Belediyesi, personelini uyuşturucu ve madde bağımlılığı konusunda bilinçlendirmek amacıyla kapsamlı bir seminer düzenledi.

Bornova Belediyesi, uyuşturucu ile mücadele kapsamında önemli bir adım atarak "Narko-Rehber" başlıklı bir seminer düzenledi. Bornova Belediyesi Nevzat Kavalar Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen seminerde, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'nden Bircan Birkan, uyuşturucu madde kullanım yaşının düşmesine dikkat çekti ve bu sorunla mücadelede emniyetin rolünü ve ailelerin sorumluluklarını ele aldı.

Teorik ve uygulamalı eğitimler

Üç gün süren eğitim programı, her gün iki oturum olmak üzere toplamda altı oturumdan oluştu. Seminerde, uyuşturucu ve madde bağımlılığının bireyler ve toplum üzerindeki olumsuz etkileri detaylı bir şekilde incelendi. Katılımcılar, uyuşturucu madde tehlikeleri konusunda kapsamlı bilgi sahibi oldu ve bu konuda nasıl önlem alabilecekleri konusunda bilgilendirildi. Ayrıca, teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı çalışmalarla uyuşturucu ile mücadele yöntemleri öğretildi. Bu eğitimlerle, belediye personelinin bu alanda daha bilinçli ve etkili olmaları hedeflendi.

Uyuşturucu ile mücadelede bilinci

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, uyuşturucuyla mücadelede bilinçlenmenin en güçlü silah olduğunu vurgulayarak, "Uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla mücadelede donanımlı ve bilinçli olunması çok önemli. Bu alanda daha geniş kesimlere yönelik çalışmalar da yapacağız. Uyuşturucuyla mücadelemiz artarak sürecek" ifadelerini kullandı.