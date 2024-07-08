Bornova Belediyesi, obeziteye karşı etkin ve bilimsel yöntemlerle mücadele etmek amacıyla, Özgül Gündüz Halk Sağlığı Merkezi bünyesinde ücretsiz diyetisyen hizmeti veriyor. Polikliniğe başvuran Bornovalılar, kişiye özel beslenme programları ve düzenli takip sayesinde sağlıklı bir kiloya ulaşmaları konusunda destekleniyor.

Sağlıklı yaşam için belediye desteği

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, obeziteyle mücadelenin en önemli yönteminin hareketli bir yaşam tarzı olduğunu vurguladı. Eşki, "Sağlıklı bir yaşam sürebilmeleri için spora erişim başta olmak üzere her alanda Bornovalıların yanlarında olmaya gayret ediyoruz. Bu nedenle parklar ve yeşil alanlarda hareket etmeyi teşvik edecek çalışmalarımız bulunuyor. Obezite sorunu yaşayan Bornovalıların bu hastalıktan kurtulmalarına yardımcı olmak için Sağlık İşleri Müdürlüğümüz bünyesinde ücretsiz çalışmalar yürütüyoruz” dedi.

Kişiye özel beslenme programları

Bornova Belediyesi’nin ücretsiz olarak sunduğu hizmeti anlatan Diyetisyen Elif Boztaş, obezitenin günümüzde en yaygın sağlık sorunlarından biri olduğunu belirtti. Boztaş, "Polikliniğimize gelen Bornovalılara yaşları, sağlık durumları ve yaşam biçimlerine uygun beslenme programı oluşturarak, onları sağlıklı kiloya inene kadar takip altında tutuyoruz” dedi. Bu hizmetin, kişilerin sağlıklı bir kiloya ulaşmalarını ve bu kiloyu korumalarını amaçladığını vurguladı.

1 yılda 46 kilo verdi

Bornova Belediyesi’nin diyetisyen hizmetinden yararlanan Hayri Soylu, bir yıl önce başladığı program sayesinde 126 kilodan 80 kiloya indiğini ifade etti. Memnuniyetini dile getirirken, "Şu anda kendimi oldukça mutlu, dinç ve sağlıklı hissediyorum. Bornova Belediyesi’ne verdiği bu hizmetten dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi. Hayri Soylu’nun bu başarısı, Bornova Belediyesi’nin sağladığı hizmetin etkinliğini ve önemini bir kez daha gözler önüne serdi.