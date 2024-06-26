5. Ege Tiyatrolar Birliği Özdemir Nutku Tiyatro Ödülleri'nde 4 dalda ödül kazanan BBŞT, bu alandaki hakimiyetini bir kez daha kanıtlamış oldu.

Ödül töreninde büyük başarı

Tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenlenen ödül töreninde, BBŞT Genel Sanat Yönetmeni Onur Erdoğan, Hülya Nutku Özel Ödülü'ne layık görüldü. "39 Basamak" oyunundaki performanslarıyla Ege Kesmeci, "Yılın Kadın Oyuncusu" ve Hakan Onat ise "Yılın Erkek Oyuncusu" ödüllerini kazandı. "Kral Ölüyor" oyunundaki performansıyla Tilbe Taşlı ise "Yılın Yardımcı Kadın Oyuncusu" ödülüne sahip oldu.

Direklerarası seyirci ödülleri'nde de başarı

BBŞT'nin ödül kazanma serüveni 24. Direklerarası Seyirci Ödülleri'nde de devam etti. Ekip, önümüzdeki günlerde düzenlenecek törende "Yılın Prodüksiyonu" ödülü için sahne alacak. Ege Kesmeci ise bu törende "Yılın Kadın Oyuncusu" seçilerek başarısını perçinledi.

Tiyatro eğitimiyle de öne çıkıyor

BBŞT, sahneye koyduğu oyunlarla tiyatroseverleri büyülerken, her yaştan Bornovalıya tiyatro eğitimi vermeyi de ihmal etmiyor. 8 aylık eğitim alan kursiyerler ve personel tiyatro grubu, Mayıs ve Haziran aylarında sahne alarak yeteneklerini sergiledi.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'den tebrikler

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, BBŞT'nin başarılarıyla gurur duyduklarını ifade ederek, "Bu dönem, Bornova'da sanatın en çok değer gördüğü dönem olacak. Tiyatrocu arkadaşlarımıza bize yaşattıkları gurur için Bornovalılar adına teşekkür ediyorum." dedi.

BBŞT hakkında

32 yıldır aralıksız perdelerini açan Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Türkiye'nin en köklü tiyatroları arasında yer alıyor. Her yıl birbirinden güzel oyunlara imza atan BBŞT, aldığı ödüllerle de tiyatro sanatına katkıda bulunuyor.