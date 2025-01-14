Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu (BBŞT), “Güneş Herkes İçin Parlar” adlı ücretsiz çocuk oyunuyla ara tatilde çocuklara keyifli ve anlamlı bir deneyim sunuyor. Oyun, 24 Ocak’tan itibaren Çamdibi Nedret Güvenç Sahnesi’nde izleyicilerle buluşacak.

“Güneş Herkes İçin Parlar”

Ozan Gökmen’in yönetmenliğini üstlendiği bu özel oyun, çocuklara arkadaşlık, farklılıkların güzelliği ve özgürlüğün önemi gibi değerleri eğlenceli bir anlatımla sunuyor. Karga ve Ayı adlı iki farklı karakterin ilham veren hikâyesi, izleyenlere cesaretin ve birlikte yaşamın anlamını öğretirken, samimi bir atmosferle çocukların kalbine dokunuyor.

"Değerlerimizi aktardığımız bir kapı"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, çocukların sanatsal etkinliklere katılımının önemine dikkat çekerek şunları söyledi: “Tiyatro, sadece bir sanat dalı değil, aynı zamanda çocuklarımıza değerlerimizi aktardığımız bir kapıdır. ‘Güneş Herkes İçin Parlar’ oyunu, farklılıkları anlamak ve özgürlüğün önemini kavramak adına eşsiz bir fırsat sunuyor.”

Ocak ayı gösterim takvimi

Bu eğlenceli ve öğretici oyun, ara tatilde şu tarihlerde çocukları ve aileleri bekliyor:

24 Ocak 2025, Cuma – Saat: 14.00

25 Ocak 2025, Cumartesi – Saat: 13.00

26 Ocak 2025, Pazar – Saat: 13.00

31 Ocak 2025, Cuma – Saat: 14.00

Tüm gösterimler ücretsizdir, ancak sınırlı kontenjan nedeniyle rezervasyon gereklidir. Rezervasyon ve bilgi için 0530 177 26 61 numaralı telefonu arayabilirsiniz.