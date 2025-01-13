Bornova Belediyesi, Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile iş birliği içinde başlattığı odak grup toplantılarını yoğun katılımla sürdürüyor.

İlk toplantılar, Bornova Belediyesi Engelli STK Yerleşkesi’nde Engelli Dernekleri ile Şehit Aileleri ve Gazi Dernekleri temsilcileriyle yapıldı. Başkan Ömer Eşki’nin katılımıyla gerçekleşen buluşmalarda, dernek temsilcileri sorunlarını dile getirip belediyeden beklentilerini paylaştılar. Başkan Eşki, “Herkes için erişilebilir ve kapsayıcı bir Bornova inşa edeceğiz” diyerek, engellerin sadece fiziksel değil, toplumsal olarak da kaldırılacağına vurgu yaptı.

Engelli Hakları için yeni projeler gündeme geldi

Engelli STK’ları ile gerçekleştirilen toplantıda; Engelli Bakım Merkezi kurulması, Engelli Eylem Planı hazırlanması ve Engelli Hakları Akademisi gibi projeler gündeme geldi. Başkan Eşki, bu projelerin engelli vatandaşların günlük yaşamlarını kolaylaştırmak ve toplumsal katılımlarını sağlamak amacıyla hayata geçirileceğini belirtti. Ayrıca, Bornova Engelli Envanteri’nin güncellenerek ihtiyaçların daha iyi tespit edileceği ve Engelli İletişim Merkezi ile doğrudan çözümler üretileceği ifade edildi.

Şehit Aileleri ve Gazilere özel projeler de var

Şehit Aileleri ve Gazi Dernekleri ile yapılan toplantıda ise yer tahsisi, sosyal destek ve anı projeleri masaya yatırıldı. Başkan Eşki, Şehit Aileleri ve Gaziler Masası kurulacağını ve Abide-i Hürriyet Parkı’nın iki mahallede hizmete açılacağını duyurdu. Işıkkent Polis Şehitliği’nin düzenleme çalışmalarının yakında başlayacağını da belirten Başkan Eşki, gazilere yönelik tören kıyafeti temini için de destek sözü verdi.