Bornova Belediyesi, yerel üreticilere yönelik desteklerini hız kesmeden sürdürüyor. Fidan, tohum, gübre, danışmanlık ve eğitim gibi çeşitli hizmetlerin yanı sıra, tarlada ürün toplamakta zorluk çeken üreticilerin ürünleri de Bornova Belediyesi tarafından toplanarak satışa sunuluyor. Bu çalışmalar sayesinde, sağlık sorunları veya yaşlılık nedeniyle zorlanan üreticilerin ürünleri tarlada kalmıyor ve gelirleri doğrudan kendilerine ulaştırılıyor.

Doğrudan destek

Bu kapsamda, eşi sağlık sorunları yaşayan ve Çiçekliköy’de çeşitli biber türleri yetiştiren Yasemin Gül ile 76 yaşındaki Beşyol Mahallesi domates üreticisi Mustafa Ali Okyay, Bornova Belediyesi’nin yardım elini hissetti. Bornova Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü personeli, bu üreticilerin tarlalarına giderek biber ve domatesleri topladı. Toplanan ürünler, Bornova Tarımsal Kalkınma Kooperatifi aracılığıyla satılarak, elde edilen gelir üreticilere aktarıldı.

Üreticilerden teşekkür

Yasemin Gül, yaşadığı zorlukları anlatırken, “Eşim sağlık sorunları yaşarken, tarladaki ürünleri toplamak bizim için imkansız hale gelmişti. Ancak Bornova Belediyesi’nin desteği sayesinde ürünlerimiz tarlada kalmadı ve ekonomik olarak bize katkı sağlandı. Başta Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

76 yaşındaki Mustafa Ali Okyay ise, “Yaşım ilerledikçe tarladaki işleri yapmakta zorlanıyorum. Bu yıl domateslerim tarlada kalacak diye endişeleniyordum. Ancak Bornova Belediyesi yardımımıza koştu, ürünlerim satıldı ve kazancım bana ulaştırıldı. Başkan Ömer Eşki’ye ve tüm ekibine şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Bornova’nın can damarı yerel üreticiler

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, yerel üreticilere verdikleri desteğin önemini vurgulayarak, “Üreticilerimiz, köylerimiz ve kırsal mahallelerimiz Bornova’nın can damarlarıdır. Onların üretim gücünü korumak ve artırmak için belediye olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Ürünlerin tarlada kalmaması ve üreticilerimizin emeğinin boşa gitmemesi için her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Yerel üreticilerimizin kazancı, Bornova’nın kazancıdır” dedi.

Mahalle muhtarından övgü

Beşyol Mahallesi Muhtarı Yaşar Yılmaz da, Başkan Eşki’nin kırsal mahallelere ve yerel üreticilere verdiği önemi övgüyle dile getirerek, “Başkanımız her türlü ihtiyacımızda yanımızda. Kırsal mahallelerdeki üreticilerin refahı için büyük çaba sarf ediyor. Kendisine mahallem adına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.