Bornova Belediyesi ve ENSİA arasında imzalanacak iş birliği protokolü, enerji yatırımlarına yönelik projelerin hayata geçirilmesini hedefliyor. Bu kapsamda, projelerin hazırlanması ve yürütülmesi aşamalarında iki kurum birlikte çalışacak. Söz konusu protokolün Eylül ayında Bornova Belediye Meclisi'nde görüşülmesi planlanıyor.

BORNBERG Projesi’nde yeni bir adım

Türkiye ve Avrupa Birliği’nin ortak yürüttüğü "Şehir Eşleştirme-II: Yeşil Bir Gelecek İçin Eşleştirme Hibe Programı" çerçevesinde, Bornova ve Almanya’nın Heidelberg Belediyesi arasında "BORNBERG" adıyla bilinen İklim Uyum Şehir Eşleştirme Projesi'nde iş birliği güçlendiriliyor. Bornova Belediyesi’nin bu projede ortakları arasında yer alan ENSİA, farklı alanlarda da iş birliği yaparak projeyi genişletmeyi planlıyor.

Sürdürülebilir enerji hedefleri büyüyor

ENSİA Başkanı Alper Kalaycı, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki’yi makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında Kalaycı, sanayiciler arasında sürdürülebilir enerji konusunda önemli bir kümelenme oluşturduklarını ve bu kümelenmeyi yerel yönetimlerle iş birliği yaparak daha da geliştirmek istediklerini vurguladı. Kalaycı, “BORNBERG Projesi’nde Bornova Belediyesi ile birlikte çalışmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. İki kurum arasındaki iş birliğini daha da derinleştirerek devam ettirmek arzusundayız,” dedi.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ise ziyarette ENSİA’nın çalışmaları hakkında bilgi alırken, Bornova Belediyesi olarak temiz enerji konusuna büyük bir hassasiyetle yaklaştıklarını belirtti. Eşki, “Sürdürülebilir temiz enerji, günümüzün en önemli gündem maddelerinden biri. Çevremizi ve doğayı koruma konusunda duyarlılığı artırmak, enerji ve sanayi üretimini çevreye duyarlı koşullarda gerçekleştirmek için çaba göstermeye devam edeceğiz,” şeklinde konuştu.