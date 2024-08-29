Bornova Belediyesi ve Nitelikli Eğitim Üretken Öğretmen Derneği (NE-DER) işbirliğiyle düzenlenen Prompt Mühendisliği ve Yapay Zeka Araçları Kullanımı Atölyesi, gençleri geleceğin teknolojilerine hazırlıyor. Eğitimler, Bornova Belediyesi Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Teorik ve pratik eğitim bir arada

Atölyede öğrencilere yapay zekanın temel prensipleri ve prompt mühendisliği öğretildi. Eğitimlerin %30'u teorik bilgilerle, %70'i ise pratik uygulamalarla desteklendi. Katılımcılar, grup çalışmaları ve işbirliğine dayalı projelerle yapay zekayı günlük yaşamlarında etkili bir şekilde kullanmayı öğrendi.

Başkan Eşki'den geleceğin girişimcilerine vurgu

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, projelerin yaratıcı ve yenilikçi girişimlerin geliştirilmesi açısından önemine dikkat çekti. Başkan Eşki, “Bu dijital atölyelerle öğrencilere teknolojiyi üretimde kullanma yeteneği kazandırıyoruz. Gelecekte Dijital Okuryazarlık ve Yapay Zeka ile Mesleki Gelişim Eğitimleri düzenlemeye devam edeceğiz” dedi.

Sertifikalarını aldılar

Eğitim sonunda sertifikalarını Eğitimci NE-DER Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Özdemir ve Bornova Belediyesi Başkan Yardımcısı Barbaros Taşer’in elinden alan öğrenciler, projelerini hayata geçirmenin gururunu yaşadı.