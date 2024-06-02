Her alanda olduğu gibi sağlıkta da Bornovalıların yanında olduklarını ifade eden Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, “Çalışmalarımızı tüm Bornova'ya yaymayı hedefliyoruz” dedi.

Evde Bakım Hizmeti kapsamında ihtiyaç duyan yaşlı, gebe ve lohusalara ağız ve diş sağlığı hizmeti sunan, risk gruplarına yönelik diş taraması ve tedavisi yapan Bornova Belediyesi, benzeri bir çalışmayı 12 eski köy yerleşimi için de başlattı. Bu kapsamda gerçekleştirilen diş taramaları ile ağız ve diş sağlığı eğitimleri Özgül Gündüz Halk Sağlığı Binası’nda başladı.

Diş temizliği, dolgu ve çekim

Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde görevli diş hekimi, servislerle merkeze getirilen miniklerin diş muayenesini yaptı. Ağız ve diş sağlığının önemi, dişlerini ne zaman ve nasıl fırçalamaları gerektiği anlattı. Çocuklarına eşlik eden anneler ve muhtarların da diş taramasından geçtiği proje kapsamında diş temizliği, dolgu ve çekim de yapılıyor.

Çocuklarımızın tamamına ulaşacağız

Her alanda olduğu gibi sağlıkta da Bornovalıların yanında olduklarını ifade eden Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, “Çiçekli’den başladığımız projemiz kapsamında öncelikle 12 eski köy yerleşimimiz olmak üzere Bornovanın tamamına özellikle de tüm çocuklarımıza ulaşmayı hedefliyoruz” diye konuştu.