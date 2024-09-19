Bornova Belediyesi, bu yıl kış dönemi için geniş bir yelpazede hobi ve beceri edindirme kurslarını duyurdu. 23 farklı branşta açılacak olan kurslar, vatandaşların hem yeteneklerini geliştirmelerini hem de sosyal bir ortamda vakit geçirmelerini sağlayacak.

23 farklı branşta 400 sınıf

Bornova Belediyesi, bu dönem için 23 farklı branşta toplam 400 sınıf açarak, çocuklardan yetişkinlere kadar herkesin ilgisini çekecek bir kurs programı sunuyor. Müzik, sanat, dans ve daha birçok alanda düzenlenen kurslar, katılımcılara yeni beceriler kazandırırken, aynı zamanda keyifli bir sosyal ortam da yaratmayı amaçlıyor.

Kurslar hangi branşları kapsıyor?

Kurslar, müzikten dansa, sanattan el becerilerine kadar birçok farklı alanda düzenlenecek. Bağlama, gitar, piyano, seramik, resim, el sanatları ve fotoğrafçılık gibi kurslar en çok ilgi görecek dallar arasında. Ayrıca bale, halk oyunları ve zumba gibi fiziksel aktivitelerle hem beden hem ruh sağlığına hitap eden seçenekler de bulunuyor.

Online kayıt fırsatı

Bornova Belediyesi’nin kış dönemi kursları için online kayıtlar 24 Eylül’e kadar kurs.bornova.bel.tr adresi üzerinden yapılabiliyor. Geniş yaş aralığına hitap eden kurslar 5 yaşından 99 yaşına kadar herkesi kucaklıyor. Kurslar 30 Eylül 2024’te başlayacak ve 30 Mayıs 2025 tarihinde sona erecek. 8.5 ay sürecek olan kurslar için katılım ücretleri ise oldukça sembolik, 500 TL ile 1.000 TL arasında değişiyor.

“Herkese uygun bir kursumuz var”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, kursların sadece hobi değil, aynı zamanda sosyal bir paylaşım ortamı yarattığını belirterek şunları söyledi: “Kurslarımızla Bornovalıların yeteneklerini geliştirmelerine ve sosyal bir ortamda vakit geçirmelerine olanak sağlıyoruz. Bu kurslar her yaştan vatandaşımıza hitap eden geniş bir yelpazeye sahip.”

Kursların düzenleneceği merkezler

Bornova genelinde farklı merkezlerde düzenlenecek kurslar, katılımcılara kolaylık sağlayacak. Kursların düzenleneceği merkezler ve branşlar şöyle:

Hobi ve Beceri Edindirme Kurs Merkezi: Bağlama, Gitar, Piyano, Seramik, Halk Oyunları, Resim, Fotoğrafçılık, Zumba, Modern Dans

Çamdibi Şehit Er Adem Bilaloğlu Sosyal Tesisleri: Kadın Korosu, Kanun, Takı Tasarım

Altındağ Atatürk Kültür Merkezi: Halk Oyunları, Zumba, Resim, El Sanatları

Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi: Bağlama, Keman, Satranç

Diğer Merkezler: Resim, Satranç, Takı Tasarım gibi sanatsal ve zihinsel gelişimi destekleyen kurslar

