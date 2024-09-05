Bornova Belediyesi, dezavantajlı mahallelerde yaşayan 80 çocuğu ve ailelerini Geleneksel Sünnet Şöleni’nde bir araya getirdi. Dr. Sırrı Aydoğan Kültür Merkezi’nde gerçekleşen etkinlikte, müzik, oyunlar ve atölye çalışmalarıyla renkli anlar yaşandı. Çocukların sünnet heyecanını paylaşan aileler de etkinlikte keyifli vakit geçirdi.

Çocuklar doyasıya eğlendi

Bornova Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve Muhtarlık İşleri’nin işbirliği ile düzenlenen bu özel günde, çocuklar için çeşitli eğlenceler organize edildi. DJ performansı, bando eşliğinde müzik, palyaço ve kukla gösterileri, çocukların neşesine neşe kattı. Yüz boyama ve balon katlama atölyeleriyle süslenen etkinlikte çocuklar, keyifli dakikalar geçirdi. Aileler ise yemek, pasta ve limonata ikramları ile güzel bir akşamın tadını çıkardı.

Renkli etkinliklerle dolu bir gece

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, şölene katılan ailelerin sevincine ortak oldu. Başkan Eşki, “Sünnet şöleni bizim için önemli bir gelenek. Ailelerimizin mutluluğunu paylaşmak ve bu anlamlı günde yanlarında olmak bizi de mutlu ediyor. Birlik ve beraberlik içinde bu mutluluğun bir ömür sürmesini diliyorum” diyerek tüm katılımcılara teşekkür etti. Etkinlik, çocukların ve ailelerin unutulmaz anılar biriktirdiği renkli bir gece olarak hafızalara kazındı.