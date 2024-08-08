Bornova Belediyesi'nden 85 Yaşındaki Salih Amcaya Destek

85 yaşındaki Salih Ertuğrul'un sağlık sorunları nedeniyle bahçesindeki erikleri toplayamaması üzerine Bornova Belediyesi harekete geçti. Belediye ekipleri ve gönüllü üniversite öğrencileri, Ertuğrul'un eriklerini topladı ve bu erikleri, reçel ve marmelat yapımında kullanarak Kent Market raflarına yerleştirdi. Bu proje, hem toplumsal dayanışmayı pekiştirdi hem de ihtiyaç sahiplerine doğal ve sağlıklı ürünler sunarak sağlıklı gıda üretimine katkıda bulundu.

Erikler marmelata dönüştürüldü

Bornova Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, Salih Ertuğrul’un bahçesinde kalan 500 kilogram erikten bir kısmını taze olarak Kooperatif raflarına yerleştirdi. Geriye kalan erikler, Bornova Belediyesi Mutfak Atölyesi'nde gönüllü üniversite öğrencileri ve gıda teknikerleri tarafından reçel ve marmelat yapımında kullanıldı. Geleneksel yöntemlerle üretilen 250 reçel ve 250 marmelat, ihtiyaç sahibi Bornovalılara verilmek üzere Kent Market raflarında satışa sunuldu.

Başkan Ömer Eşki'den açıklamalar

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, projeyle ilgili olarak, “Bir yandan Salih Amca’ya destek olduk, diğer yandan da ihtiyaç sahiplerini doğal ve sağlıklı ürünlerle buluşturduk” dedi. Başkan Eşki, bu tür projelerle hem gençlere geleneksel yöntemler hakkında eğitim verdiklerini hem de toplumsal dayanışmayı güçlendirdiklerini vurguladı. Eşi Beste Eşki ve kızı Asya Tuna ile birlikte reçel ve marmelatları Kent Market raflarına yerleştiren Eşki, “Bornova Belediyesi olarak, toplumsal dayanışma ve sağlıklı gıda üretimi konusundaki kararlılığımızı sürdüreceğiz. Mevsime ve Bornovalıların talebine göre turşu, zeytin, salça yapımı gibi doğal ve sağlıklı gıda atölyeleri düzenlemeye devam edeceğiz” diye aktardı.

Yerel üreticiye destek

Bornova'nın 12 eski köy yerleşimine sahip olduğunu hatırlatan Başkan Eşki, yerel üreticilere yönelik desteklerin devam edeceğini belirtti. Eşki, “Tohumdan fidana, gübreden ilaçlamaya kadar pek çok alanda yerel üreticilere destek vermeye devam edeceğiz. Amacımız, yerelde kalkınmayı teşvik etmek ve üreticilerimizin daha verimli ve sürdürülebilir tarım yapmasına katkıda bulunmak” diye ekledi.