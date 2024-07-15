Bornova Belediyesi, tarımsal kalkınmayı desteklemek amacıyla her yıl 13 hafta süren teorik ve pratik arıcılık eğitimleri düzenliyor. Bu eğitimler sonunda katılımcılara birer kovan ve arıcılık malzemeleri hediye ediliyor. Eğitime katılan Bornovalılar, kovanlarını Bornova Belediyesi’nin 22.5 dönümlük arılığında arıcılığa başlayabiliyor ya da kendi belirledikleri arazilerde de arıcılık yapabiliyorlar. Ayrıca, Bornova Belediyesi, kursiyerlerin talep etmesi durumunda kendi arazilerinde arıcılık yapanlara yerinde kovan incelemesi ve önerilerde bulunuyor.

Kovanların durumu iyileşiyor

Bornova Belediyesi, bu yıl başlattığı uygulama ile arıcılara verdiği desteği genişletti. Çiçekli Mahallesi’nde arıcılık yapan Ege Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğrencisi Hatice Kara da bu desteklerden yararlandı. Kara, kovanlarının durumunu iyileştirmek için Bornova Belediyesi’nden yardım aldı.

Ekolojik arıcılığa destek

Kara, “Ben Çiçekliköy’de oturuyorum. Bir yandan okuluma devam ederken bir yandan da köyümde ekolojik arıcılığı sürdürmek istedim. Bornova Belediyesi’nin kursu benim için çok faydalı oldu. Hem kursun sonunda hediye olarak verdikleri kovan ve arılar için hem de şimdi verdikleri destekler için teşekkür ediyorum” dedi.

Bornova'nın tarımsal potansiyeli ortaya çıkıyor

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, tarım ve hayvancılık konusunda yerel üreticiye verdikleri desteklerin artarak devam edeceğini belirtti. Eşki, “Bornova Belediyesi olarak hayata geçirdiğimiz projelerle ilçemizin tarımsal potansiyelini ortaya çıkarmayı hedefliyoruz. Arıcılık konusundaki potansiyelimizin de çok yüksek olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle desteklerimizi sürdüreceğiz. Verdiğimiz teorik eğitimler, Kayadibi’ndeki arılığımızda gerçekleştirdiğimiz pratik eğitimler ve ücretsiz sağladığımız malzeme desteğiyle üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.