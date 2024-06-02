Bornova Belediyesi ekipleri, Serter’in 73 kilogram cevizini Bornova Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nde satılmak üzere teslim aldı. Belediye Başkanı Ömer Eşki, çiftçilere her zaman destek olacaklarını belirterek, "Bornovalı çiftçinin yanında olacağız, kimsenin ürünü tarlada, ambarda kalmayacak" dedi.

Ameliyat Sonrası Yardım Eli

Çamiçi Mahallesi’nde çiftçilik yapan Şaban Serter, geçen yıl topladığı cevizleri satamadan by-pass ameliyatı geçirmek zorunda kaldı. Sağlık sorunları nedeniyle cevizlerini pazara götüremeyen Serter, Bornova Belediyesi’nin tarımı destekleyici politikalarını gazeteden okuyarak belediyeye başvurdu. Belediye, Serter’in yardım çağrısına hızla yanıt vererek, cevizleri alıp kooperatif aracılığıyla satmak üzere harekete geçti.

Belediyenin Hızlı Müdahalesi

Şaban Serter, “Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki’nin tarımı ve çiftçiyi destekleyeceğine yönelik açıklamalarını gazetelerden okudum. Belediyemiz bize yardımcı olur diye düşündüm, telefon ettim. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü çalışanları hemen ilgilendiler ve cevizlerimi almaya geldiler. Bornova Belediyesi sayesinde emek verip topladığım cevizler depoda çürümekten kurtuldu, ben de şu dar günümde az da olsa gelir elde edeceğim. Ömer Başkana ve ekibine çok teşekkür ederim” dedi.

Kooperatifle Dayanışma

Bornova Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, Şaban Serter’in 6 çuval cevizi Bornova Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin Büyük Çarşı’daki satış ofisinde satışa sundu. Cevizler, piyasa fiyatından satılacak ve elde edilen gelir doğrudan Serter’e teslim edilecek.

Başkan Eşki'den Çiftçilere Destek Sözü

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, köy yerleşimlerini kırsal mahalle statüsüne almak için hazırlık yaptıklarını belirterek, bu mahallelerdeki çiftçileri desteklemek amacıyla kapsamlı projeler hayata geçireceklerini söyledi. Başkan Eşki, “Tohumdan gübreye ve canlı hayvana vereceğimiz desteklerle üreticinin yanında olacağız. Tarlada ürün bırakmayacağız. Vatandaşlarımızı doğal ve sağlıklı gıdalarla buluşturacağız” dedi.