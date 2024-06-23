Eğridere Muhtarı Turgut Karabaş ve gübre desteği alan yerel üreticiler; Kadriye Özbek ve Ahmet Karabaş, Bornova Belediyesi’ne ve Belediye Başkanı Ömer Eşki’ye teşekkürlerini iletti.

Muhtar Karabaş, bu tür desteklerin yerel üreticiler için büyük önem taşıdığını ve üretim maliyetlerini düşürerek verimliliği artırdığını belirtti.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Bornova'nın 12 eski köy yerleşimine sahip bir ilçe olduğunu hatırlatarak, yerel üreticilere yönelik desteklerin süreceğini vurguladı. Başkan Eşki, “Tohumdan fidana, gübreden ilaçlamaya kadar pek çok alanda yerel üreticilere destek vermeye devam edeceğiz. Amacımız, yerelde kalkınmayı teşvik etmek, üreticilerimizin daha verimli ve sürdürülebilir tarım yapmasına katkı koymak” dedi.