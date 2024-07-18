Çiçekli Mahallesi’nde yaşayan Salih Ertuğrul, Bornova Belediyesi’ne başvurarak bahçesindeki eriklerin yerlere döküldüğünü ve toplamakta zorlandığını bildirdi. Belediye ekipleri, yaklaşık 1 ton eriği topladı. Toplanan eriklerin bir kısmı reçel yapılarak Kent Market raflarında ihtiyaç sahiplerine sunulacak, geri kalan kısmı ise Bornova Tarımsal Kalkınma Kooperatifi aracılığıyla taze meyve olarak satılacak ve elde edilen gelir üreticiye ödenecek.

Zor durumdaki her çiftçiye yardım

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, "Bornovalı çiftçilerin üretime devam edebilmeleri için her türlü desteği veriyoruz. Amacımız, tarımsal üretimden kopmadan kırsal mahallelerimizin de Bornova'nın merkezindeki imkanlardan faydalanmasını sağlamak" dedi. Eşki, gübre, tohum, fide, fidan, eğitim ve ürünleri satın alma gibi desteklerin yanı sıra zor durumdaki her çiftçinin yardımına koşacaklarını belirtti.