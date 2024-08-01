Bornova Belediyesi, sunduğu eğitim desteğiyle gençlerin geleceğine ışık tutmaya devam ediyor. Bornova Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi (BELGEM) aracılığıyla Liseye Giriş Sınavı (LGS) hazırlanan öğrenciler, büyük bir başarıya imza attı. Ücretsiz eğitim desteğinden yararlanan 183 öğrenci, İzmir'deki prestijli okullara yerleşme hakkı kazandı.

Başarılar peş peşe

BELGEM'de eğitim desteği alan iki öğrenci, İzmir’in en köklü eğitim kurumlarından olan Bornova Anadolu Lisesi'ni kazandı. Anadolu Liseleri'ne geçiş hakkı kazanan öğrenci sayısı ise toplamda 83 olarak belirlendi. Ayrıca, 1 öğrenci Bursa Karacabey Ulviye Matlı Fen Lisesi'ne kabul edilerek önemli bir başarı sağladı. Teknik ve Mesleki Anadolu Liseleri'ni kazanan öğrenci sayısı 93, Sağlık Liseleri'ni kazanan öğrenci sayısı ise 6 oldu.

Başarıların arkasında eğitim desteği var

Aldıkları puanlarla birçok öğrencinin hayalindeki liselere giriş hakkını elde eden Bornovalı gençler, eğitim desteğinin başarılarında büyük bir paya sahip olduğunu ifade ederek, öğretmenlerine, Bornova Belediyesi'ne ve Başkan Ömer Eşki’ye teşekkürlerini iletti.

Başkan Ömer Eşki'den eğitim vurgusu

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, elde edilen başarılı sonuçlar nedeniyle öğrencileri, ailelerini ve BELGEM öğretmenlerini kutladı. Eğitimin temel önemine dikkat çeken Başkan Eşki, Bornova Belediyesi'nin eğitim desteğini artırarak devam ettireceğini belirtti. "Geleceğimiz olan çocuklarımızın daha iyi şartlarda eğitim alması ve eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla BELGEM’i geliştireceğiz. Daha fazla noktada daha fazla öğrenciye ulaşmak için çalışmalarımız sürüyor" dedi.