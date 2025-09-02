Bornova Belediyesi Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda, Nevzat Kavalar Kültür Merkezi’nde bir araya gelen meclis üyeleri, belediye hizmetlerinde enerji verimliliğini artıracak adımlar kapsamında 10 adet elektrikli binek aracın Devlet Malzeme Ofisi’nden temin edilmesini oy birliğiyle kabul etti.

Başkan Eşki: “Bornova çevre dostu bir ilçe olacak”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, kararın sürdürülebilirlik ve maliyet tasarrufu açısından önemine dikkat çekti. Başkan Eşki, “Hedefimiz Bornova’yı kendi enerjisini üretebilen ve çevre dostu uygulamalarıyla örnek bir ilçe hâline getirmek. Elektrikli araçlarla hem hizmetlerimiz daha verimli yürüyecek hem de maliyetlerimiz azalacak. Bu adım, sürdürülebilirlik yolunda attığımız önemli bir adım olarak kayda geçecek” ifadelerini kullandı.

Bornova Belediyesi’nin bu hamlesi, ilçede çevreci ve yenilenebilir enerji odaklı hizmet anlayışını güçlendirecek önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.