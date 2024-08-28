Bornova Belediyesi'nden Engelli Vatandaşlara Büyük Destek

Bornova Belediyesi, engelli vatandaşlar ve yatağa bağımlı hastalara sahip aileler için sunduğu desteklerle dikkat çekiyor. Hasta bezi, hasta yatağı ve manuel ile akülü tekerlekli sandalye yardımlarıyla, ihtiyaç sahiplerinin yaşamlarını kolaylaştırmayı hedefleyen bu proje, büyük takdir topluyor.

Başvuru ve değerlendirme süreci

Yardımlardan yararlanmak isteyen vatandaşlar, Bornova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne başvurarak gerekli evrakları teslim ediyor. Başvuruların ardından, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı sosyologlar, vatandaşların ekonomik durumlarını ve ihtiyaçlarını titizlikle inceliyor. Gerçekleştirilen hane tespit çalışmaları sonucunda, yardıma gerçekten ihtiyaç duyduğu belirlenen vatandaşlara gerekli malzemeler teslim ediliyor.

Vatandaşlardan teşekkür mesajları

Yardımlardan faydalanan vatandaşlar ve aileleri, Bornova Belediyesi'nin sunduğu destekler sayesinde yaşam kalitelerinin arttığını belirterek, Başkan Ömer Eşki ve ekibine teşekkürlerini ilettiler. Sağlanan bu yardımların hayatlarını ne kadar kolaylaştırdığını ifade eden vatandaşlar, Bornova Belediyesi’ne duydukları minnettarlığı dile getirdiler.

“Engelleri birlikte aşacağız”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, belediyenin her zaman ihtiyaç sahiplerinin yanında olduğunu ve bu desteklerin artarak devam edeceğini belirtti. Başkan Eşki, “Engelli vatandaşlarımızın ve yatağa bağımlı hastalarımızın yaşamlarını kolaylaştırmak, onlara daha rahat bir hayat sunmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bornova Belediyesi olarak, engelleri birlikte aşacak ve herkes için daha yaşanabilir bir kent yaratacağız. Bu destekler yalnızca bir başlangıç; daha birçok projeyle vatandaşlarımızın yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi.