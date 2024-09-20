Bornova Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında organize ettiği çeşitli etkinliklerle dikkat çekmeye devam ediyor. Hafta boyunca sürecek bu etkinliklerin ilk günü, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki’nin de katıldığı halı saha maçıyla başladı. Yunus Emre Mahallesi gençleri ile Bornova Belediyesi bürokratları ve çalışanlarının karşı karşıya geldiği maç, eğlenceli anlara sahne oldu.

Büyükpark’taki halı sahada gerçekleşen maçta, Başkan Ömer Eşki de aktif rol aldı. Gençlerle birlikte ter döken Eşki, sporun birleştirici gücüne dikkat çekerek, hareketsizliğe karşı farkındalık yaratmanın önemine vurgu yaptı.

"Hareket etmek sağlıklı bir yaşamın temelidir"

Başkan Ömer Eşki, sporun hem fiziksel hem de ruhsal sağlık üzerindeki önemini vurguladı. "Avrupa Hareketlilik Haftası, insanları daha aktif bir yaşam tarzına yönlendiren önemli bir kampanya. Biz de Bornova Belediyesi olarak bu kapsamda çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Hareket etmek, sadece bedensel sağlığımızı değil, zihinsel sağlığımızı da olumlu etkiliyor. Bugün sahada gençlerle olmak, sporun birleştirici gücünü bir kez daha gösterdi" şeklinde konuştu. Eşki, bu tür etkinliklerle hareket etmenin önemini her fırsatta hatırlatacaklarını da ekledi.

Hafta boyunca devam edecek etkinlikler

Bornova Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası boyunca kentin farklı noktalarında çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam edecek. Bisiklet turları, spor etkinlikleri ve fidan dikim organizasyonları gibi birçok farklı etkinlik, vatandaşları daha aktif bir yaşama teşvik etmeyi amaçlıyor.