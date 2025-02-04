Bornova Belediyesi, iklim krizine karşı yürüttüğü bilimsel projelerle sürdürülebilir bir kent modelini hayata geçirmeye devam ediyor. Şubat Ayı Meclis Toplantısı’nda, iklim değişikliğine uyum sağlamak ve enerji verimliliğini artırmak amacıyla yürütülen STORMLOG Projesi ele alındı.

"Enerji verimliliği güvenilir bir limandır"

Bornova Belediyesi’nin proje ortağı olan Yaşar Üniversitesi’nden Prof. Dr. Arif Hepbaşlı, meclis toplantısında yaptığı sunumda enerji yönetiminin kritik bir konu olduğuna dikkat çekerek, "Enerji verimliliği çok önemli bir kaynak, güvenli bir limandır. Ancak bu konuda yöntemler açık olsa da uygulanmaları gerekiyor. Belediyelerin bu konuda adımlar atması, İSO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Sertifikası gibi uluslararası standartlara ulaşması gerekiyor. Enerji yönetilebilen bir giderdir, önemli olan bunu verimli ve sürdürülebilir bir şekilde kullanabilmektir" dedi.

Hepbaşlı ayrıca, üniversiteler, sanayi ve yerel yönetimlerin iş birliği içinde hareket etmesi gerektiğini vurgulayarak, bütüncül bir yaklaşımın enerji politikalarında süreklilik sağlayacağını belirtti.

"Bornova, sürdürülebilir kentleşmede öncü olacak"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, iklim adaleti ve sürdürülebilir kentleşmenin Bornova Belediyesi için öncelikli olduğunu vurguladı. Bornova’yı geleceğe hazırlamak için iklim krizine karşı somut adımlar attıklarını söyleyen Başkan Eşki, “Muhtarlarımızla yürüttüğümüz iklim adaleti projeleri, sürdürülebilir kentsel dönüşüm hamlelerimiz ve bu projeler sayesinde Bornova, Türkiye'de örnek bir kent olacak. Bilimin ışığında, enerji verimliliğini artıran, çevreyi koruyan ve doğayla uyumlu bir kent modeli inşa ediyoruz" dedi.

Başkan Eşki, STORMLOG Projesi’nin hem yerel yönetimler hem de vatandaşlar için büyük fırsatlar sunduğunu belirterek, kentlerin iklim değişikliğine uyum sağlaması gerektiğini ifade etti.

Bornova, 'Yeşil Dönüşüm' için kararlı

STORMLOG Projesi, Bornova’nın iklim krizine uyum sağlaması ve yerel ekonomiyi bu değişime hazırlaması için hayata geçirildi. Enerji Kentleri Ağı ve Yaşar Üniversitesi ortaklığında yürütülen projede, Bornova’da şu çalışmalar gerçekleştirilecek: Yerel iklim eylem planları ve stratejileri geliştirilecek, iş dünyası ve tarım sektörünün iklim krizine dayanıklılığı artırılacak, bilgi ve deneyim paylaşımı ile kurumlar arasında uyum sağlanacak, su tüketimi ve karbon emisyonu azaltılacak.