Bornova Belediyesi Mutfak Atölyesi, çocukların yaratıcılığını ve el becerilerini geliştirmek amacıyla "Minik Şefler Atölyesi" düzenledi. 4-12 yaş arası çocuklara yönelik bu etkinlikte, minik şefler kendi elleriyle hazırladıkları pizzaların tadını çıkarırken mutfak dünyasına adım attı.

Minik şefler pizzalarını kendileri tasarladı

Pizza yapım atölyesi, çocuklara sadece mutfak becerilerini geliştirmekle kalmadı, aynı zamanda eğlenceli bir öğrenme deneyimi sundu. Etkinlik sırasında, çocuklar pizza hamuru yapımının inceliklerini öğrenerek, malzemeleri tanımayı ve kullanmayı keşfettiler. Atölyenin en keyifli kısmı ise minik şeflerin kendi pizzalarını istedikleri malzemelerle süslemeleri oldu. Pişirilen pizzalar, çocukların yaratıcılıklarını sergilemelerine olanak tanıyan lezzetli bir ödül haline geldi.

Genç şefler pasta yapmayı öğrenecek

Bornova Belediyesi, çocuklara yönelik başarılı etkinliğin ardından gençler için de özel bir program hazırladı. "Genç Şefler Atölyesi" kapsamında, 12-24 yaş aralığındaki gençler, “Konuşan Pastalar” yapımını öğrenecek. Bu atölyeye katılmak isteyen gençler için kayıtlar 19 Ağustos'a kadar devam edecek. İlgilenenler, 0232 999 29 29 numaralı telefondan 6200, 6201, 6202 ve 6203 dahili hatlarını arayarak kayıt yaptırabilecek.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, bu tür etkinliklerin farklı yaş gruplarındaki çocuk ve gençlerin mutfak becerilerini geliştirirken eğlenceli vakit geçirmelerini sağladığını vurguladı. “Bu etkinlikler, gençlerin yaratıcılıklarını artırıyor ve yeni hobiler edinmelerine yardımcı oluyor. Çocuklarımızı ve gençlerimizi farklı etkinliklerle desteklemeye devam edeceğiz” şeklinde konuşan Başkan Eşki, mutfak atölyelerinin önemine dikkat çekti.