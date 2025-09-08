Dezavantajlı bölgelerde bulunan üç devlet okulunda öğrenim gören 3 bin öğrenciye yemek dağıtıldı. Öğrenciler için hazırlanan menüde gevrek, ayran, kek, meyve suyu, helva ve sütlü tatlı yer aldı. Tüm ürünler, Bornova Belediyesi’ne bağlı Kent Marketleri ve Kent Lokantaları aracılığıyla temin edildi.

Başkan Eşki: “Hiçbir çocuğumuz aç kalmayacak”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, çocukların eğitim süreçlerinde sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Çocuklarımızın derslerine odaklanırken aç kalmaması, en az eğitim materyalleri kadar önemli. Bornova’da hiçbir çocuğumuzun aç kalmasına izin vermeyeceğiz. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak en büyük hedeflerimizden biri. Her bir öğrencimizin yanında olmaya ve onların geleceğine yatırım yapmaya devam edeceğiz."

Yemek dağıtımları yalnızca ilk günle sınırlı kalmayacak. Aynı okullarda Çarşamba ve Cuma günleri de yemek dağıtımı yapılacak.

Başkan Eşki, önümüzdeki haftalarda uygulamanın kapsamının genişletileceğini belirterek, ilçedeki tüm devlet okullarında ana sınıfından lise düzeyine kadar eğitim gören öğrencilere yemek desteğinin ulaştırılacağını ifade etti.

Bornova Belediyesi’nin bu projesi, hem öğrencilerin beslenme ihtiyacına katkı sunacak hem de eğitimde eşitlik hedefi doğrultusunda önemli bir adım olacak.