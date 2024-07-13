Bornova Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, okul öncesi öğretmenlerine yönelik iki günlük bir ‘yaratıcı drama eğitimi’ gerçekleştirdi. Eğitimde yaratıcı drama uygulamaları yapılarak, bu tekniklerin çocuklar üzerindeki etkileri değerlendirildi. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, “Geleceğimiz olan çocuklarımızı emanet ettiğimiz eğitimcilerimizin gelişimi için her türlü katkıyı sağlayacağız” dedi.

Nevzat Kavalar Kültür Merkezi'nde eğitim

Eğitim, Bornova Belediyesi Nevzat Kavalar Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Katılımcılar, yaratıcı drama tekniklerinin çocukların gelişimine nasıl katkıda bulunduğunu teorik ve uygulamalı çalışmalarla öğrendiler. Eğitim sonunda, okul öncesi öğretmenleri yaratıcı drama yöntemlerini eğitim ortamlarında daha etkili kullanabilecek olmanın memnuniyetini dile getirdi.

Başkan Eşki’den mesleki gelişime destek

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, çalışanların mesleki gelişimlerine katkıda bulunmayı önemsediklerini belirterek, “Öğretmenlerimizin ve çalışanlarımızın gelişimine katkıda bulunarak halkımızın da daha nitelikli eğitim almasını hedefliyoruz. Hem daha fazla insana eğitim hizmeti ulaştırmak için çalışıyoruz hem de kalitenin artırılmasına yönelik çabalarımızı sürdürüyoruz” dedi.