Bornova Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinliklerde, rahim ağzı kanserinin önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olduğu vurgulandı. Uzmanlar, erken teşhisle ölüm oranlarının önemli ölçüde azaltılabileceğini belirtti.

Her yerde farkındalık çalışması

İlçenin farklı noktalarında yürütülen bilgilendirme faaliyetlerinde, kadınlara rahim ağzı kanserinin belirtileri, tarama yöntemleri ve koruyucu önlemler anlatıldı. Dağıtılan broşürlerde, tarama testlerinin önemi ve düzenli sağlık kontrollerinin hayat kurtarıcı etkisi hakkında bilgiler yer aldı.

"Kadın sağlığı önceliğimiz"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, farkındalık etkinliklerinin toplumsal bir sorumluluk olduğunu belirterek, "Kadınlarımızın sağlığı, toplumumuzun geleceği için çok önemli. Bu etkinliklerle kadınlarımızı bilinçlendirmeyi ve sağlıklarına dair cesaretlendirmeyi hedefliyoruz. Sağlık hizmetlerine erişimi artırmaya yönelik çalışmalar, Bornova’mızın öncelikleri arasında" diye konuştu.