Bornova Belediyesi'nden Sivil Toplum Kuruluşları Ile Iş Birliği

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, 9 Eylül Dernekler Federasyonu üyeleriyle Dramalılar Köşkü Kent Arşivi ve Müzesi'nde düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Toplantıda, sivil toplum kuruluşlarının (STK) kent yönetimindeki rolü ve önemi konuşuldu.

STK'larla sürdürülebilir iş birlikleri

Bornova Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmada, Belediye Başkanı Ömer Eşki, sivil toplum kuruluşlarının kent yaşamına katkısının altını çizdi. Eşki, “STK'lar, halkın sesine doğrudan dokunan yapılardır. Onlarla iş birliği yaparak, Bornova’yı daha yaşanabilir bir yer haline getirme hedefimizde büyük adımlar atabiliriz” diyerek, yerel yönetimlerin STK'larla ortak hareket etmesinin önemini vurguladı.

"STK’lar halkın sesi"

Toplantıya katılan 9 Eylül Dernekler Federasyonu Başkanı İbrahim Kılıç, Bornova Belediyesi'nin STK'larla kurduğu iş birliğinin önemine değinerek, "STK'lar halkın sesi ve vicdanıdır. Yerel yönetimlerin onlarla ortak çalışması, halkın taleplerinin daha güçlü bir şekilde duyulmasını sağlar" dedi. Ayrıca, Kılıç, Bornova Belediyesi'ne sunduğu destek ve ev sahipliği için teşekkür etti.

Yerel yönetimler ve STK'lar birlikte çalışacak

Toplantının sonunda, Bornova Belediyesi ile STK'lar arasında gelecekte gerçekleştirilecek projelerin temel adımları atıldı. Bu iş birliği sayesinde kentin farklı alanlarında daha geniş çaplı projelerin hayata geçirilmesi için önemli kararlar alındı.