Bornova Belediyesi, soğuk kış günlerinde vatandaşlara destek olmak amacıyla önemli bir dayanışma örneği sergiliyor. Her sabah, Bornova Metro çıkışında sıcak çorba, su ve ekmek ikramı yapan belediye, binlerce vatandaşa ulaşarak içlerini ısıtıyor. Kent Mutfağı’nda usta aşçılar tarafından hazırlanan çorbalar, özellikle öğrenciler ve işe yetişmeye çalışan vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılanıyor.

Başkan Ömer Eşki: "Dayanışma ruhumuzla her zaman yanınızdayız"

Çorba dağıtımına katılarak vatandaşlarla bir araya gelen Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, hizmetin önemine dikkat çekti. Eşki, “Bornova, dayanışmanın ve paylaşmanın şehridir. Öğrencilerimiz ve emekçi vatandaşlarımız için bu hizmeti başlattık. Bu soğuk günlerde yanlarında olduğumuzu hissettirmek istiyoruz. Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak projelere devam edeceğiz” şeklinde konuştu.