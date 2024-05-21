Bornova Belediyesi, tarımsal eğitim seferberliği kapsamında "Yazlık Sebze Yetiştiriciliği" eğitimini, Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Öğrenci Kulübü üyelerine sundu. Bu eğitimler, tarımsal konularda bilgi sahibi olmak isteyen herkesin katılımına açık ve geniş bir kitleye hitap ediyor.

Ziraat mühendisliği öğrencilerine destek

Ziraat mühendisliği öğrencileri, Türkiye'nin dört bir yanında çiftçilere bilgi aktarmaya hazırlanırken, Bornova Belediyesi de onlara destek veriyor. Bu çerçevede, Bornovalı çiftçilere verilen eğitimlerin kapsamı genişletilerek, ziraat mühendisliği öğrencileri de bu sürece dahil edildi. Bu sayede, hem köylerde hem de küçük çaplı topraklarda sebze üretmeye çalışan vatandaşlara kapsamlı bir eğitim sunuluyor.

Bornova Belediyesi Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen eğitimlerde, Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Öğrenci Kulübü üyelerine, tohum ekimi, bahçe hazırlanması, fide dikimi, sulama, gübreleme, toprak işleme, budama ve zararlılarla mücadele konularında teorik bilgiler verildi.

Yerel tohum bahçesinde uygulamalı eğitim

Teorik eğitimlerin ardından, öğrenciler Bornova Belediyesi'nin Pınarbaşı’ndaki yerel tohum bahçesinde uygulamalı eğitim aldı. Ziraat Mühendisi Anıl Ayvaz’ın rehberliğinde gerçekleşen bu uygulama, öğrencilere fide dikimi konusunda pratik deneyim kazandırdı. Ayrıca, Bornova Belediyesi’nin her yıl Türkiye geneline dağıttığı milyonlarca atalık tohumun yetiştirildiği Yerel Tohum Bahçesi hakkında da detaylı bilgi verildi.

Başkan Eşki: “Bir ışık yakıyoruz”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, tarımsal üretimin artırılmasının ülke ekonomisine katkısına vurgu yaparak, "Tarımsal üretim konusunda ülkemizin mevcut durumu, şehirde yaşayan vatandaşlarımızın yeterli beslenmesini engelleyecek boyutlara ulaştı. Biz bu gidişe dur demek için Bornova’dan bir ışık yakmaya çalışıyoruz. Bu çabamıza öğrenerek, uygulayarak ya da bilgilerini paylaşarak katılan herkese gönülden teşekkür ediyoruz" dedi.

Bornova Belediyesi’nin bu önemli adımı, tarımsal bilgi ve becerilerin yaygınlaştırılması açısından büyük bir önem taşıyor. Eğitimlerin devamlılığı ve kapsamının genişletilmesi bekleniyor.