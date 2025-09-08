Başkan Ömer Eşki, yaşanan acı olayın ardından yaptığı açıklamada, “Milletimizin başı sağ olsun. Bu acı günümüzde 9 Eylül kutlamalarını gerçekleştiremiyoruz. Türkiye’nin gençlerine güvenen, geleceğini onlarda gören bir ülke olması gerektiğine inanıyoruz. Terör, gençlerimizi karartmamalı, umudumuzu asla söndüremez” ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda, bu akşam Aşık Veysel Rekreasyon Alanı Amfi Tiyatro’da yapılması planlanan Yıldırım Bekçi konseri ile yarın sabah Belkahve’de düzenlenecek tüm resmi kutlamalar iptal edildi. Bornova Belediyesi, yaşanan trajedinin ardından halkın acısını paylaşarak, güvenlik güçlerine ve şehit polislerin ailelerine destek mesajı verdi.

Başkan Eşki, sözlerini, “Dileriz Türkiye, gençlerini terörün gölgesinde kaybetmez; Mustafa Kemal’in 9 Eylül sabahı İzmir’i sevinçle karşıladığı gibi, biz de geleceğe umutla bakarız” diyerek tamamladı.