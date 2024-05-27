Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Reklam Vergileri'nin ödenmesi için farklı kanallar sunan belediye, 65 yaş üzeri vatandaşlara da evde tahsilat imkanı sunuyor.

65 Yaş üzeri vatandaşlara evde tahsilat

Bornova Belediyesi, 65 yaş ve üzeri vatandaşlara evlerinde vergi tahsilatı hizmeti sunuyor. Bu hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşlar 999 29 29 numaralı telefonu arayarak 4100, 4102 veya 4113 dahili numaralarına randevu talep edebilirler.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin açıklaması

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Bornovalıların vergi ödeme konusundaki duyarlılıklarına teşekkür ederek şunları söyledi: "Belediye hizmetlerinin en iyi şekilde yapılabilmesi için vergilerini ödeme konusunda hassas davranan Bornovalılar için biz de tüm kolaylıkları sağlıyoruz. Güçlü Bornova için güçlü bir mali yapıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.