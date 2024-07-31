Bornova Belediyesi, Karacoğlan Mahallesi ile Kazımdirik Mahallesi’nde ticari alanlar ve okulların bulunduğu bölgeye geçişi rahatlatmak amacıyla 6.200 sokakta yeni bir alternatif yol yapımına başladı. Bu yol, 250 metre uzunluğunda ve 6 metre genişliğinde olacak şekilde planlandı ve Karacoğlan’dan Kazım Dirik’e doğru tek yön olarak işleyecek.

Estetik ve güvenli bir geçiş

Köprünün altı ışıklandırılacak ve dikine peyzaj çalışmaları yapılarak yol daha güvenli ve estetik hale getirilecek. Bu sayede hem gündüz hem de gece güvenli bir geçiş sağlanacak.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, altyapı çalışmalarının yapıldığı alanda incelemelerde bulundu. Başkan Eşki, "Yeni açılacak yol ile sadece bölgede yaşanan trafik sıkışıklığını çözmekle kalmayıp, köprü altında özellikle gece saatlerinde yaşanan güvenlik sorununu da ortadan kaldıracağız" dedi.