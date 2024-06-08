Bornova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli, sınav yapılacak okulların çevrelerinde uyarı metni dağıttı. Hafta sonu sınava girecek öğrencilerin uykularını alması, rahatsız olmamaları için Cuma gününden başlayarak, Pazar günü sınavın bitişine kadar korna çalınmaması, yüksek ses çıkartan egzozların kullanılmaması, inşaat ve şantiye faaliyetlerine, müzik yayınlarına ve açık hava etkinliklerine ara verilmesi istendi. Bornova Belediyesi zabıta memurları hem sözlü hem de yazılı olarak tüm Bornovalıları hassas olmaya davet etti.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, “Öğrencilerimiz ve aileleri açısından sınavın önemini biliyoruz. Geleceklerini kurma telaşındaki öğrencilerimiz için en sağlıklı koşulları oluşturmak hepimizin görevi. Tüm Bornovalıların hassasiyet göstereceğine inanıyorum” dedi.