Bornova Belediyesi, sadece Mayıs ayında 4.700 ton asfalt sererek geçen yılın aynı dönemindeki 1.600 tonluk çalışmayı üçe katladı. Diğer aylardaki çalışmalarla da geçen yılın aynı dönemine göre iki kattan fazla asfalt serimi yapıldı.

Evka-3, Beşyol, Kemalpaşa ve Kazım Dirik mahallelerinde tüm asfalt kazınarak yenilendi. Gaziosmanpaşa’da devam eden serim çalışmaları, önümüzdeki hafta Kızılay, Yeşilçam ve Sarnıç mahallelerinde sürecek.

Bornova Belediyesi, toplamda 224 sokakta 1.425 ton asfalt kullanarak yama ve tamir çalışmaları yaptı. Aynı dönemde 59 sokakta 3.000 metrekare beton yol ve 215 sokakta 2.600 metrekare kilit taşı ve bordür tamiratı gerçekleştirildi.

Güçlü ekip, güçlü Bornova

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, “Göreve gelir gelmez ekibimizi güçlendirdik ve büyük bir motivasyonla çalışmaya başladık. Kısa sürede rekor denecek bir noktaya geldik. Daha yapılması gereken çok iş olduğunun bilincindeyiz” dedi. Ayrıca, meclisten yetki alarak makine ve araç parkına büyük bir yatırım yapacaklarını belirtti.

Büyük yatırım için onay alındı

Temmuz Ayı Belediye Meclis Toplantısı’nda büyük bir yatırım için onay aldıklarını hatırlatan Başkan Eşki, “Daha dar sokaklarda serim işlemi yapabilecek ikinci bir finişer, asfalt malzemesi taşıyacak kamyonlar, silindir, kepçe ve beton kamyonları alacağız. Yol tamiratına hız katacak 2 asfalt robotu ve kilit taşı, bordür ve beton ekiplerinin sayılarını arttırarak 12 farklı noktada eş zamanlı çalışma yapabileceğiz” dedi.