Bornova Belediyesi, Beşyol'da büyük bir dönüşüm başlattı. Köye Manisa yolu üzerinden girişi sağlayan 2 kilometrelik yol asfaltlanırken, yeni muhtarlık binası yapıldı. Otopark düzenlemesinden dere korkuluklarının boyanmasına kadar Beşyol baştan aşağı elden geçirildi.

Başkan Eşki:

"Beşyol, tüm İzmirlilerin bildiği sık sık ziyaret ettiği doğa harikası köylerimizden bir tanesi. Bu güzel köyümüzdeki altyapı eksikliklerini gideriyoruz. Tüm köylerimizde benzer çalışmaları yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Muhtar Yılmaz: "Köy yolumuz göçüktü, başkanımız sayesinde asfaltımız yapılıyor. Muhtarlığımız dökük haldeydi, yapılıyor. Çok güzel hizmet alıyoruz. Önceden yapılması gerekiyordu. Bütün işler birikmişti. Ömer Başkanımız sayesinde çok güzel hizmet alıyoruz. Çok memnunuz, çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.