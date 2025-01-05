Bornova Belediyesi, tarımsal üretimde verimliliği artırmak ve üreticilere destek sağlamak amacıyla başlattığı eğitim programlarına bir yenisini ekledi. Nevzat Kavalar Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Zeytin Budama Eğitimi, zeytin üreticilerinin yoğun ilgisini topladı.

Uzmanlardan doğru budama teknikleri

Eğitim, Ziraat Mühendisi Anıl Ayvaz tarafından verildi ve doğru budama teknikleri, zeytin ağaçlarının sağlığı ve verimliliği üzerindeki etkileri gibi kritik konular ele alındı. Üreticiler, budamanın sadece bir kesim işi olmadığını, aynı zamanda zeytin ağaçlarının ömrünü ve verimini artıran önemli bir süreç olduğunu öğrendi.

Başkan Ömer Eşki: “Üreticilerimizin yanındayız”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, eğitimle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Zeytin, hem bölge ekonomimiz hem de kültürümüz için çok değerli bir üründür. Üreticilerimizin bilinçli bir şekilde üretim yapmasını sağlamak ve tarımsal kalkınmayı desteklemek için bu tür eğitimlere büyük önem veriyoruz. Bornova’da üreticilerimizin yanında olmaya ve onlara destek olmaya devam edeceğiz.”