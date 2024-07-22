Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Azerbaycan'ın Sumqayıt kentinde Vali Yardımcısı Samador Teymur ve Belediye Başkanı Orxan Adıgözalzada ile buluştu.

Başkan Eşki, iki ülkenin ortak değer, kültür ve tarihe sahip olduğunu belirterek, "Tek millet iki devlet olduğumuz Can Azerbaycan ile kurduğumuz diyalog gelişerek sürecek. Bornova olarak 10'u Türkiye dışından olmak üzere 25 kardeş kentimiz var. Avrupa dışından bir kentle kardeş şehir ilişkimiz yok. Sayın Vali ve Belediye Başkanı ile çok samimi ve verimli bir buluşma gerçekleştirdik. Arzum; önümüzde kısa zaman içinde kardeş şehir olma yolundaki süreci başlatarak uluslararası alanda daha etkin bir Bornova için bir ilki gerçekleştirmek" dedi.

Ortak kültür ve tarih

Başkan Ömer Eşki, Sumqayıt Şehri'ndeki görüşmelerde iki ülkenin ortak kültür ve tarihine vurgu yaparak, kardeş şehir ilişkisini başlatma niyetini dile getirdi. Bu adım, Bornova'nın uluslararası alanda daha aktif bir rol üstlenmesi için önemli bir fırsat olarak görülüyor.