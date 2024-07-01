Bornova Belediyespor Süper Amatör Lig'e Yükseldiğini Duyurdu

Bornova Belediyespor Futbol Takımı, İzmir Bülent Toprak Çelik 1. Amatör Lig Play-Off C Grubu'nda Karabağlar Yeşilyurt FK'yı 5-0 mağlup ederek, Süper Amatör Lig'e yükselmeyi garantiledi. Bu önemli galibiyet, Atatürk Stadı 2 Nolu Saha'da oynanan 4. hafta maçında geldi.

Süper Amatör Lig'e yükseldi

Yeşil-beyazlı ekibin galibiyete taşıyan gollerini Onur Cankurt (29', 32', 79'), Kerem Yalın (45') ve Çağdaş Turan (70') attı. Onur Cankurt'un hat-trick yaparak büyük bir performans sergilediği maçta, takım Süper Amatör Lig'e yükselerek büyük bir sevinç yaşadı.

Bornova'nın gururları

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, galibiyet sonrası yaptığı açıklamada tüm sporcuları tebrik ederek, sporun ve fair-play'in önemine vurgu yaptı. Eşki, "Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sözünü hatırlatarak, centilmence mücadele etmenin önemini bir kez daha gördük. Sporcularımızın bu başarısı Bornova için büyük bir gurur kaynağı" dedi.

Bornova Belediyespor'un Süper Amatör Lig'e dönüşü, 2019-2020 sezonundan sonra ilk kez gerçekleşecek. Takım, gelecek sezonda da başarılı bir performans sergilemeyi hedefliyor.