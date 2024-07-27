Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Bornova Belediyespor Kulübü'nün başarılarını taçlandırmak amacıyla özel bir tören düzenledi. İzmir 1. Amatör Lig'den Süper Amatör Lig’e yükselen futbol takımı, U21 Ligi'nde şampiyon olan basketbol takımı ve Midi Voleybol Gelişim Ligi'nde İzmir şampiyonu olan kız voleybol takımı, Dramalılar Köşkü Kent Arşivi ve Müzesi’nde yapılan törende bir araya geldi.

Etkinlikte Bornova Belediyespor Kulübü Başkanı Tuncay Altunkaya da yer aldı. Başkan Eşki, sporcuları ve antrenörleri tek tek tebrik ederek, her birine teşekkür plaketi takdim etti. Eşki, sporculara hitaben yaptığı konuşmada, “Sizlerin elde ettiği başarılar tüm Bornovamıza gurur veriyor. Bu başarılar, daha çok çocuğa ve gence sağlıklı şartlarda spor yapma imkanı sunma hedefimizde bize büyük motivasyon sağlıyor” dedi.

Başkan Eşki konuşmasında sporun önemine dikkat çekti: “Spor, sadece beden sağlığımız için değil, aynı zamanda ruhsal ve sosyal gelişimimiz için de çok önemli. Sizlere tavsiyem: Ne olursa olsun sporu hayatınızdan hiçbir zaman çıkarmayın. Sporu yaşam tarzı haline getirin. Bu sayede hem kişisel gelişiminize katkı sağlayacak hem de çevrenize olumlu örnek olacaksınız” ifadelerini kullandı.

Başkan Eşki, Bornova Belediyesi olarak amaçlarının daha çok çocuğa ve gence sağlıklı şartlarda spor yapma imkanı sunmak olduğunu vurgulayarak, “Sizlerin elde ettiği bu başarılar, bu hedefimize ulaşmada bize büyük motivasyon sağlıyor. Bornova Belediyespor’un başarısı, tüm Bornova'nın gurur kaynağıdır” şeklinde konuştu.