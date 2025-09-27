Bornova Belediyesi tarafından bu yıl 6. kez düzenlenen Kitap Günleri, Grup İlyada konseri ve Sunay Akın’ın katıldığı “Demokrasi ve Dil” temalı söyleşi ile başladı. 5 Ekim’e kadar sürecek etkinliklerde 63 yayınevi ve 463 yazar, çok sayıda söyleşi ve atölye ile Bornovalılarla buluşacak.

Bornova 6. Kitap Günleri başladı

Bornova Belediyesi’nin düzenlediği ve Türkiye’nin en geniş katılımlı kitap organizasyonlarından biri olan 6. Kitap Günleri, Homeros Sahnesi’nde Grup İlyada konseri ile başladı. Açılışta ünlü şair ve yazar Sunay Akın, “İki Kitap Bir Heves” başlıklı söyleşisinde demokrasi ve dil üzerine önemli mesajlar verdi.

Sunay Akın’dan demokrasi ve dil üzerine mesajlar

Sunay Akın, söyleşisinde, sanat ve kitapla tanışma hikayesinden yola çıkarak, demokrasinin önemini vurguladı: “Herkes aynı şeyi düşünüyorsa kimse bir şey düşünmüyor demektir. Demokrasi, farklı enstrümanlarla kurulan en güzel orkestradır” dedi. Ayrıca dilin, demokrasinin temel taşlarından biri olduğunu belirterek, “Demokrasi bir toplumun gündelik hayatta kullandığı sözcük sayısıyla ölçülür” ifadelerini kullandı.

Başkan Eşki: “Kitapla insanları buluşturmak”

Açılışta konuşan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Kitap Günleri’nin kendileri için özel bir anlam taşıdığını ve etkinliklerin mütevaziliğini koruyarak kitapla insanları buluşturmayı amaçladıklarını söyledi. Eşki, “Amacımız insanları kitapla, bilgiyle ve hikâyelerle buluşturmak. Çünkü şiddetin ve tüm çirkinliklerin temelinde kültür boşluğu ve cehalet var. İnsanları bundan arındıracak en güçlü araç kitap” dedi. Başkan Eşki, etkinliğin temelinin yıllar önce eşi ve arkadaşlarının yayınevlerini gezerek Bornova’da böyle bir buluşmayı hayal etmeleriyle atıldığını belirtti.

Etkinlikte yerel yazarlar, şairler ve okurlarla buluştu. Ayrıca çocuklar için kitap okuma, kitap ayracı yapımı ve resim atölyeleri düzenlendi. Bornova Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Yasin Barut, Kitap Günleri’nin yerel yazarları tanıtma fırsatı sunduğunu belirterek, “Bu organizasyon, yerelde kendini tanıtma fırsatı bulamamış yazar ve şairleri öncü yayınevleri ve yazarlarla buluşturmayı amaçlıyor” dedi.

İlber Ortaylı ve ünlü isimler Bornova’da

6. Kitap Günleri boyunca 63 yayınevi ve 463 yazar, 10 gün boyunca söyleşi, panel, konferans, şiir dinletisi, çocuk atölyeleri, pilates ve yoga gibi etkinliklerle Bornovalılarla buluşacak. Etkinlikte yer alacak ünlü isimlerden biri de Prof. Dr. İlber Ortaylı olacak. Ortaylı, 27 Eylül saat 19:00’da Bornova’da okurlarıyla buluşacak. Ayrıca, 28 Eylül’de Cihat E. Çiçek ve Buket Uzuner, 30 Eylül’de Arzu Erkan, 1 Ekim’de Barış İnve ve Y. Bekir Yurdakul, 3 Ekim’de Deniz Erbulak ve Banu Köstem, 4 Ekim’de Tamer Levent, Fatih Cem Gülbent, Pelin Batu ve Haluk Çetin ve 5 Ekim’de Yusuf Kurt etkinliklerde yer alacak.