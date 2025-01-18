Bornova Belediyesi, 21-31 Ocak tarihleri arasında düzenleyeceği etkinliklerle çocuklara unutulmaz bir yarıyıl tatili yaşatmayı hedefliyor. Dans, yüz boyama, sihirbaz gösterileri gibi eğlenceli aktivitelerin yanı sıra, “Minik Şefler Tatilde Mutfak Atölyesi” ile çocuklar sağlıklı tarifler öğrenip mutfak becerilerini geliştirme şansı bulacak.

Çocukların hayal gücüne katkı

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, düzenlenen etkinliklerin çocukların gelişimine katkı sağladığını belirterek, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın hayal gücünü ve yeteneklerini desteklemek en öncelikli görevlerimizden biri. Bu etkinliklerle onların mutluluğunu ve yaratıcılıklarını artırmayı hedefliyoruz. Çocuklarımızın gözlerindeki mutluluk bizim en büyük motivasyonumuz” dedi.

Her gün farklı bir noktada etkinlik

Etkinlikler, Bornova’nın farklı kültür ve bilim merkezlerinde gerçekleştirilecek ve çocuklara birbirinden renkli anılar sunacak:

21 Ocak: Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi

22 Ocak: Doğal Şapel Kültür Merkezi

23 Ocak: Naldöken Kültür Merkezi

28 Ocak: Pınarbaşı Kültür Merkezi

30 Ocak: Altındağ Atatürk Kültür Merkezi

Minik şefler mutfakta

“Minik Şefler Tatilde Mutfak Atölyesi” çocukları sağlıklı atıştırmalıklar yapmaya davet ediyor. Hamburger ve çıtır kroket yapımını öğrenen çocuklar, limonata ikramı eşliğinde eğlenceli vakit geçirecek. Atölyede sabah ve öğlen gruplarına özel seanslar düzenlenirken, etkinliklere katılmak isteyen aileler kurs.bornova.bel.tr adresinden başvuruda bulunabilir.

Bornova Belediyesi’nin düzenlediği bu renkli etkinlikler, çocukların hem eğlendiği hem de öğrendiği bir tatil sunarken, aileler de bu özel günlerin tadını çıkarabilecek. Tüm çocuklar Bornova’nın farklı noktalarında düzenlenecek etkinliklere davetli!

Başvuru ve detaylar için: kurs.bornova.bel.tr